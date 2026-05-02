Legende: Brach den Bann Robert Lewandowski. Keystone/EPA/Miguel Oses

LaLiga: Titel für Barcelona bereits am Sonntag?

Der FC Barcelona hat einen weiteren grossen Schritt Richtung 29. Meistertitel in Spanien gemacht. Bei Osasuna setzten sich die Katalanen 2:1 durch. Robert Lewandowski gelang erst in der 81. Minute der Führungstreffer, Ferran Torres doppelte nach. Der Anschlusstreffer der Hausherren kam zu spät. Mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Real Madrid könnte ausgerechnet Espanyol dem Stadtrivalen schon am Sonntag zum Titel verhelfen.

Ligue 1: PSG patzt, Metz steigt ab

Paris St-Germain ist im Heimspiel gegen Lorient (mit Yvon Mvogo) nur zu einem 2:2 gekommen. Der Tabellenführer schonte im Hinblick auf das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zahlreiche Leistungsträger. Weil auch Verfolger Lens in Nizza nur 1:1 spielte, beträgt der Vorsprung von PSG nach wie vor 6 Punkte.

Metz musste derweil die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt begraben. Nach einer 1:2-Niederlage gegen Monaco (mit Denis Zakaria) ist der Abstieg besiegelt. Metz ist die Lift-Mannschaft des 21. Jahrhunderts: In den letzten 25 Jahren ist der Klub aus dem Nordosten Frankreichs 8 Mal abgestiegen – Rekord in den fünf europäischen Topligen.

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