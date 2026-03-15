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Fussball aus den Topligen Bei 2:5 in Barcelona: Sow trifft erneut, Vargas gibt Comeback

15.03.2026, 19:08

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Fussballspieler kämpfen um den Ball auf dem Spielfeld.
Legende: Sorgte nur noch für Resultatkosmetik Djibril Sow, hier im Zweikampf mit Fermin Lopez. David Ramirez/Soccrates/Getty Images

LaLiga: Sow mit bereits 5. Saisontor

Sevilla kommt weiter nicht vom Fleck. Nach zuvor 2 Remis setzte es am Sonntag eine 2:5-Pleite bei Leader Barcelona, für den Raphinha einen Hattrick erzielte, ab. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt weiterhin nur 5 Zähler. Aus Schweizer Sicht gab es jedoch Erfolgsmeldungen: Djibril Sow traf in der Nachspielzeit per Kopf zum Endstand, sein 5. Saisontor – das ist Karriere-Bestwert für den 29-jährigen Zürcher. Zudem kam bei Sevilla Ruben Vargas ab der 2. Halbzeit erstmals nach längerer Verletzungspause wieder zum Einsatz.

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