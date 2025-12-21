Legende: Befindet sich weiter in blendender Verfassung Torjäger Kylian Mbappé. Imago/Guillermo Martinez

LaLiga: Real Madrid mit 2. Sieg in Serie

Kylian Mbappé hat einen Rekord von Cristiano Ronaldo egalisiert. Der Franzose erzielte beim 2:0-Heimsieg gegen Sevilla seinen 59. Treffer für Real Madrid in diesem Kalenderjahr und zog dadurch mit dem Portugiesen gleich – Ronaldo hatte 2013 für die Madrilenen ebenfalls 59 Mal getroffen. Mbappé verwertete an seinem 27. Geburtstag in der 86. Minute einen Penalty zum 2:0. Das 1:0 hatte Jude Bellingham erzielt (38.). Sevilla beendete die Partie in Unterzahl, nachdem Marcão in der 68. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Djibril Sow spielte für die Andalusier durch, Ruben Vargas fehlte erneut verletzt.

Serie A: Juventus pirscht sich heran

Juventus Turin hat in der Serie A auch nach Punkten wieder den Anschluss an die Champions-League-Plätze hergestellt. Die «Bianconeri» gewannen im Kampf um die Königsklasse das direkte Duell gegen die AS Roma mit 2:1. Francisco Conceicao (44.) und Loïs Openda mit seinem ersten Serie-A-Tor (70.) hatten die Gastgeber verdient auf Kurs gebracht. Der Roma gelang durch Tommaso Baldanzi (75.) nur noch der Anschluss.

Resultate