Legende: 0:3, 0:1, 0:3, 0:3, 0:1 Die letzten 5 Premier-League-Spiele werfen kein gutes Licht auf die Offensive der Londoner um Alejandro Garnacho und Co. Imago/Sportimage

Premier League: Chelsea taucht auch in Brighton

Chelsea hat beim 0:3 in Brighton die 7. Pleite aus den letzten 8 Partien hinnehmen müssen. Einzig im FA Cup holte man in dieser Zeit gegen das drittklassige Port Vale einen Sieg. Die Tore für die «Seagulls», die dank dem Dreier an Chelsea vorbeizogen und neu Rang 6 belegen, erzielten Ferdi Kardioglu, Jack Hinshelwood und Danny Welbeck. Die «Blues» haben damit erstmals seit 1912 5 Ligaspiele in Folge zu null verloren und drohen, im Verlauf der Woche aus den Europacup-Plätzen zu fallen.

LaLiga: Real bleibt Barça auf den Fersen

Real Madrid hat sich in der spanischen Meisterschaft zuhause mit 2:1 gegen Deportivo Alaves durchgesetzt. Es war der 1. Erfolg der «Königlichen» nach zuletzt 4 sieglosen Partien inklusive dem Viertelfinalaus in der Champions League gegen Bayern München. Die Tore für das Team von Alvaro Arbeloa erzielten Kylian Mbappé (30.) und Vinicius Junior (50.), die Basken konnten kurz vor Schluss nur noch verkürzen. Der Rückstand auf Leader Barcelona beträgt noch 6 Zähler, die Katalanen haben bislang aber ein Spiel weniger ausgetragen. Das Direktduell steht am 10. Mai im Camp Nou auf dem Programm.

Resultate