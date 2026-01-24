 Zum Inhalt springen

Fussball aus den Topligen Cömert trifft bei Valencia-Sieg – Liverpool verliert

24.01.2026, 18:16

Fussballer.
Legende: Jubel nach dem Führungstor Eray Cömert. Getty Images/David Ramos

LaLiga: Seltener Cömert-Treffer für Valencia

Eray Cömert hat sein 2. Tor in der spanischen Liga erzielt. Der Schweizer Innenverteidiger traf beim 3:2-Sieg im Heimspiel gegen Espanyol Barcelona per Kopf zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung in der 59. Minute. Cömert, der erst zum 4. Mal in dieser Meisterschafts-Saison zum Einsatz gekommen ist (zum ersten Mal von Anfang an), hatte zuletzt 2022 für Valencia getroffen – damals ebenfalls gegen Espanyol. Largie Ramazani schoss das Heimteam mit einem verwandelten Elfmeter in der 94. Minute zum Sieg. Valencia sicherte sich damit 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Premier League: Liverpool findet nicht aus dem Tief

Liverpool ist in der Premier League zum 5. Mal in Folge sieglos geblieben. Nach zuletzt 4 Unentschieden kassierten die «Reds» bei Bournemouth eine 2:3-Niederlage. Die Gäste machten zwar einen 0:2-Rücktsand wett, in der 95. Minute schoss Amine Adli das Heimteam zum Sieg. Der amtierende Meister wartet in der Meisterschaft damit weiter auf den ersten Sieg im neuen Jahr.

