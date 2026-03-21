Legende: Steht auch mit 35 Jahren noch goldrichtig Danny Welbeck (rechts) beim Erzielen des 2:1. imago images/IPS

Premier League: Rückschlag für Liverpool

Im Rennen um Platz 4 konnte der FC Liverpool nicht vorlegen. Die Mannschaft von Arne Slot unterlag Brighton and Hove Albion auswärts mit 1:2 und wartet nun seit 3 Ligapartien auf einen Sieg. Danny Welbeck hatte Brighton in der 14. Minute in Führung gebracht. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Milos Kerkez (30.) war es in der 56. Minute wieder Welbeck, der auch Brightons zweiten Treffer erzielte. Mit einem Sieg bei Everton könnte Chelsea an den «Reds» vorbeiziehen.

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