Legende: Durchsetzungsstark Breel Embolo. IMAGO / PsnewZ

Ligue 1: Rennes feiert knappen Auswärtssieg

Stade Rennes hat in der Ligue 1 den vierten Sieg in Serie gefeiert. Beim FC Metz gewann Rennes auswärts knapp mit 1:0. Nati-Stürmer Breel Embolo holte sich beim Siegtreffer von Valentin Rongier einen Assistpunkt ab. Nach zuletzt zwei Treffern in zwei Partien war der Nati-Stürmer damit auch dieses Mal wieder entscheidend am Erfolg beteiligt. Rennes verbessert sich in der Tabelle auf Rang 4.

Bundesliga: Gladbach holt Punkt gegen Leipzig

Bayern-Verfolger Leipzig kam im Freitagsspiel der 12. Runde nur zu einem torlosen Remis beim von Eugen Polanski trainierten Mönchengladbach. Die unter Gerardo Seoane schwach in die Saison gestarteten Gladbacher sind mittlerweile gut auf Kurs und bestimmten mit Nico Elvedi in der Innenverteidigung auch gegen Leipzig die Partie mehrheitlich. Ein Treffer von Franck Honorat kurz nach der Pause wurde wegen Offsides annulliert. Die Leipziger kamen ihrerseits dem Siegtor in der 80. Minute ganz nahe, als Captain David Raum mit einem Schuss nur Latte und Pfosten traf.

