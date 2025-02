Legende: Bringt sich nach der Einwechslung gut ein Breel Embolo. Imago Images/Icon Sport

Ligue 1: Joker Embolo glänzt bei Monaco als Vorlagengeber

Monaco steht auch nach der 20. Runde der Ligue 1 auf einem Champions-League-Platz. Breel Embolo kam beim 4:2-Sieg gegen Auxerre erst nach der Pause beim Stand von 1:2 aufs Feld und trug wesentlich dazu bei, dass sein neuer dänischer Co-Stürmer Mika Biereth ab der 58. Minute innert 8 Minuten einen Hattrick markierte. Embolo legte das 2:2 und das 4:2 auf. Denis Zakaria mischte ebenfalls mit, Goalie Philipp Köhn sass auf der Bank. Ein Dreierpack gelang – wie schon unter der Woche in der «Königsklasse» – auch Ousmane Dembélé. Der Franzose führte Leader PSG zum 5:2-Erfolg in Brest.

LaLiga: Leader Real Madrid verliert überraschend

In Spanien setzte es für Real Madrid am 22. Spieltag die 3. Niederlage ab. Der Leader musste sich dem abstiegsbedrohten Espanyol Barcelona mit 0:1 geschlagen geben. Trotz drückender Überlegenheit und 76 Prozent Ballbesitz gelang den «Königlichen» kein Treffer. Stattdessen erzielte Carlos Romero in der 85. Minute das vielumjubelte Siegtor für den Underdog. Atletico besiegte Mallorca 2:0 und verkürzte den Rückstand auf Real auf 1 Punkt. Barcelona könnte am Sonntag auf 4 Zähler herankommen.

