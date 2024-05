Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Er ist endgültig zurück Breel Embolo. Imago/PanoramiC

Ligue 1: Embolo trifft bei Monaco-Sieg

Breel Embolo führt Monaco zu einem 4:1 über Schlusslicht Clermont. Damit stehen die Monegassen kurz vor der Qualifikation für die Champions League. Embolo traf in der 37. Minute nach schöner Kombination zum wichtigen 2:1 für das Heimteam, nachdem die Gäste vier Minuten zuvor ausgeglichen hatten. Kurz vor seiner Auswechslung in der 65. Minute traf der Schweizer Nationalstürmer per Kopf gar ein zweites Mal. Da er zuvor im Abseits stand, zählte der Treffer jedoch nicht. Für Embolo, der rund 8 Monate wegen eines Kreuzbandrisses pausieren musste, war es nach 3 Teileinsätzen das Startelf-Comeback.

Für Yvon Mvogo hatte der Samstag hingegen keine erfreulichen Neuigkeiten zu bieten: Weil Le Havre gegen Strasbourg 3:1 gewann, wird die Luft für den Schweizer Nationalgoalie und Lorient im Abstiegskampf immer dünner.

02:47 Video Archiv: Embolo und seine Vorfreude auf die kommenden Aufgaben Aus Sport-Clip vom 02.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 47 Sekunden.

Premier League: Arsenal und ManCity im Gleichschritt

Tabellenführer Arsenal hat in der 36. Premier-League-Runde zuhause gegen Bournemouth ein souveränes 3:0 bejubelt und seine Ambitionen im Meisterkampf angemeldet. Bukayo Saka per Penalty (45.), Leandro Trossard (70.) und Declan Rice (97.) sorgten für die Tore gegen den 10. der Premier League. Manchester City, das bei einem Spiel weniger einen Punkt hinter den «Gunners» liegt, gab sich ebenfalls keine Blösse. Mit einem Viererpack führte Erling Haaland die «Skyblues» zum ungefährdeten 5:1-Erfolg über Wolverhampton.

Am anderen Tabellenende zeichnet sich der direkte Wiederabstieg von Burnley ab. Die Nordengländer, bei denen Zeki Amdouni 5 Minuten vor dem Ende eingewechselt wurde, bezogen beim 1:4 zuhause gegen Newcastle United (ohne verletzten Fabian Schär) bereits die 22. Niederlage der Saison.