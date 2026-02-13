Legende: Erzielte seinen 6. Saisontreffer Breel Embolo. Imago/Icon Sport

Ligue 1: Embolo und Zakaria treffen

Stade Rennes hat zum Auftakt in den 22. Spieltag Paris St-Germain vor Heimpublikum mit 3:1 bezwungen. Breel Embolo entschied die Partie dabei 10 Minuten nach Ousmane Dembélés Anschlusstreffer mit dem 3:1 für die Bretonen in der 81. Minute. Der Schweizer Nationalspieler drückte eine Hereingabe im 5-Meter-Raum über die Linie. Der Leader aus der Hauptstadt könnte nach der 3. Saisonniederlage hinter Verfolger Lens zurückfallen, wenn dieser am Samstag bei Paris FC gewinnt.

Auch Monaco fuhr einen Dreier ein. Das Team von Captain Denis Zakaria bezwang Abstiegskandidat Nantes zuhause mit 3:1. Der Nati-Spieler netzte dabei zum 3:0 nach einer halben Stunde ein und wurde in der 76. Minute ausgewechselt. Im Tor spielte mit Philipp Köhn der zweite Schweizer im Team durch.

Serie A: Modric erlöst Milan

Die AC Milan hat den Rückstand auf Stadtrivale und Leader Inter dank einem späten 2:1-Erfolg gegen Schlusslicht Pisa auf 5 Punkte verkürzt. Luka Modric schoss die Gäste, bei denen Zachary Athekame nach 77 Minuten ausgewechselt wurde, in der 85. Minute zum Sieg. Bei den Toskanern standen Michel Aebischer und Filip Stojilkovic in der Startelf.

