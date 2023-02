Legende: In Torlaune Breel Embolo wird von Takumi Minamino und Mohamed Camara beglückwünscht. Imago/PanoramiC

Frankreich: Embolo mit 13. Saisontor

Die AS Monaco bleibt in der Ligue 1 im Rennen um die Champions-League-Plätze. Die Monegassen siegten auch dank Breel Embolo in Clermont-Ferrand mit 2:0 und festigten Rang 4. Der Schweizer Nati-Stürmer erhöhte auf Vorarbeit von Aleksander Golovin auf 2:0. Da lief erst die 13. Minute. Für Embolo war es schon der 5. Treffer in ebenso vielen Einsätzen seit dem 11. Januar. Insgesamt steht er bei 13 Saisontoren (12 Liga, 1 Europa League).

England: Manchester City verliert

Manchester City hat im Rennen um die Meisterschaft die Gunst der Stunde nicht genutzt. Der Titelverteidiger unterlag am Sonntag bei Tottenham Hotspur 0:1 und konnte kein Kapital aus der 1. Niederlage von Leader Arsenal in der Premier League schlagen. Die «Gunners» mit dem Schweizer Granit Xhaka hatten tags zuvor bei Everton verloren. Der Rückstand der «Skyblues», bei denen Manuel Akanji durchspielte, beträgt weiter 5 Punkte. Tottenhams Stürmerstar Harry Kane krönte sich mit seinem 267. Tor in der 15. Minute zum Rekordschützen der «Spurs». Es war sein 200. Treffer in der Premier League. ManCity bestimmte zwar über weite Strecken das Spiel, traf aber nicht. Auch nicht nach der gelb-roten Karte gegen Tottenhams Cristian Romero (87.). Remo Freulers Nottingham siegte 1:0 gegen Leeds.

Spanien: Real mit 3. Niederlage

Real Madrid hat im Meisterkampf eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Die «Königlichen» verloren überraschend 0:1 bei RCD Mallorca und liegen weiter 5 Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona. Die Katalanen könnten ihren Vorsprung am Abend gegen Sevilla ausbauen. Ein Eigentor von Nacho (13.) brachte Real auf die Verliererstrasse. Die grösste Ausgleichschance vergab Marco Asensio (60.), der per Penalty scheiterte.

Italien: Napoli unaufhaltsam

Die SSC Napoli eilt ihrem ersten Meistertitel seit 1990 entgegen. Die Süditaliener gewannen bei Spezia mit 3:0 und verteidigten damit mindestens ihren 13-Punkte-Vorsprung auf Inter Mailand, das am Abend die AC Milan zum Derby lädt. Doppeltorschütze für Napoli war Victor Osimhen.