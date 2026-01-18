Legende: Torschützen unter sich Felix Mambimbi (l.) und Breel Embolo. Imago/PsnewZ

Ligue 1: Embolo gleicht Mambimbis Führung aus

Gleich beide Tore beim 1:1 zwischen Stade Rennes und Le Havre gingen auf das Konto von Schweizern. In der 69. Minute eröffnete Felix Mambimbi das Skore mit seinem 1. Treffer für die Gäste aus der Normandie. 4 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit rettete Breel Embolo dem Heimteam noch einen Punkt.

LaLiga: Barcelona verliert

Die Erfolgsserie des FC Barcelona ist gerissen. Am 20. Spieltag unterlagen die Katalanen bei Real Sociedad San Sebastian trotz drückender Überlegenheit 1:2. Zuvor hatte das Team von Hansi Flick wettbewerbsübergreifend 11 Spiele nacheinander gewonnen. Durch die Niederlage schrumpft Barcelonas Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid auf einen Punkt.

Serie A: Füllkrug mit Premiere

Niclas Füllkrug hat sich mit einem Blitzauftritt in die Herzen der Milan-Fans geköpft. Der 32-jährige Deutsche bescherte der AC Milan mit seinem ersten Tor einen 1:0-Sieg im Heimspiel gegen US Lecce. Nur drei Minuten nach seiner Einwechselung sorgte der Winter-Zugang von West Ham United für Jubelstürme im San Siro. Ardon Jashari kam bei Milan während 87 Minuten zum Einsatz.

