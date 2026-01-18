Legende: Torschützen unter sich Felix Mambimbi (l.) und Breel Embolo. Imago/PsnewZ

Ligue 1: Embolo gleicht Mambimbis Führung aus

Gleich beide Tore beim 1:1 zwischen Stade Rennes und Le Havre gingen auf das Konto von Schweizern. In der 69. Minute eröffnete Felix Mambimbi das Skore mit seinem 1. Treffer für die Gäste aus der Normandie. 4 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit rettete Breel Embolo dem Heimteam noch einen Punkt.

LaLiga: Ugrinic assistiert bei Minisieg

Valencia hat auswärts gegen Getafe einen wichtigen 1:0-Erfolg gefeiert und sich damit von den Abstiegsrängen auf Platz 17 gehievt. Bei der entscheidenden Szene in der 84. Minute schickte Filip Ugrinic Jose Luis Gaya in die Tiefe, der mit einem Lupfer das goldene Tor erzielte.

Resultate