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Fussball aus den Topligen Empfindlicher Rückschlag für Arsenal im Meisterrennen

11.04.2026, 15:42

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Arsenals Spieler konsterniert.
Legende: Brechen sie mit dem Titel vor Augen ein? Arsenal verpasst es, den Vorsprung auf Manchester City auszubauen. Keystone/AP Photo/Dave Shopland

Premier League: Arsenal patzt gegen Bournemouth

Arsenal hat im Titelrennen um die Premier-League-Krone einen herben Dämpfer erlitten. Zuhause gegen Bournemouth musste sich der Leader trotz Chancenplus mit 1:2 geschlagen geben. Eli Junior Kroupi brachte die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung. Viktor Gyökeres glich für die «Gunners» noch vor der Pause per Elfmeter aus. In der 74. Minute schoss Alex Scott Bournemouth allerdings zum Sieg und fügte Arsenal die 3. Niederlage in Folge auf nationaler Ebene zu. Der Vorsprung der Londoner auf Manchester City beträgt bei 2 Spielen mehr damit weiter 9 Punkte.

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