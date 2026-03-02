Legende: Verbucht seinen 2. Assist der Saison Remo Freuler. imago images/Gribaudi

Serie A: Bologna stürzt Pisa noch tiefer in die Krise

Remo Freuler hat beim 1:0-Sieg von Bologna in Pisa den Assist zum einzigen Tor der Partie gegeben. Dieses erzielte in der 90. Minute Jens Odgaard, der den Pass des Schweizers annahm, sich drehte und mit links von ausserhalb des Strafraums traf. Der Däne kam in der 64. Minute für Freulers Landsmann Simon Sohm. Auch bei Pisa stand mit Michel Aebischer ein Schweizer in der Startelf, zudem wurde Filip Stojilkovic in der 63. Minute eingewechselt. Während Bologna zum dritten Mal in Serie gewann, blieb Pisa zum 16. Mal hintereinander sieglos, sodass es nach wie vor gleich viele Punkte wie das Schlusslicht Verona hat.

LaLiga: Nächster Dämpfer für Real Madrid

In Spanien hat Real Madrid im Meisterrennen mit Barcelona einen weiteren Rückschlag erlitten. Die «Königlichen» unterlagen Getafe zum Abschluss der 26. Runde zuhause mit 0:1 und gingen in der Liga zum 2. Mal in Serie als Verlierer vom Feld. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Martin Satriano (39.). Kurz vor Schluss flog Reals Franco Mastantuono nach einer Schiedsrichter-Beleidigung mit glatt Rot vom Platz. Barcelona liegt damit neu 4 Punkte vor dem Erzrivalen.

Resultate