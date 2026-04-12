Legende: Bejubelte sein 1. Saisontor Remo Freuler. Imago/Gribaudi/ImagePhoto

Serie A: Seltener Torerfolg für Freuler

Remo Freuler hat Bologna in der 32. Runde der Serie A zum 2:0-Sieg gegen Lecce geführt. Der Schweizer Nationalspieler staubte in der 26. Minute nach einem Lattenschuss per Kopf zur Führung ab. Für den 33-jährigen Captain war es der 1. Treffer in dieser Saison und erst das 3. Tor im 116. Spiel für Bologna. Die Europacup-Plätze dürften für den Tabellenachten aber ausser Reichweite liegen. Sascha Britschgis Parma erkämpfte sich zuhause gegen Meister Napoli dank einem Blitz-Tor nach 33 Sekunden derweil ein 1:1.

Premier League: Tottenham unterliegt auch Xhakas Sunderland

Die Abstiegssorgen von Tottenham werden immer konkreter. Die Londoner unterlagen bei Sunderland mit 0:1 und liegen als 18. nun auf einem Abstiegsplatz. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt bei noch 6 ausstehenden Partien aber nur 2 Punkte. In Sunderland erzielte Nordi Mukiele das goldene Tor nach einer Stunde. Nati-Captain Granit Xhaka zog im Mittelfeld des Heimteams wie gewohnt die Fäden. Manchester City macht an der Tabellenspitze derweil Druck auf Arsenal. Das Team von Pep Guardiola gewann bei Chelsea klar mit 3:0.

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