Serie A: Freuler mit Assist und Eigentor, Milan siegt

Remo Freuler erlebte in Verona ein Auf und Ab. Der Bologna-Söldner, der sein Team als Captain anführte, leitete in der 21. Minute per einstudierter Freistossvariante den 1:1-Ausgleich ein. Beim Stand von 3:1 für die «Rossoblu» traf Freuler dann noch ins eigene Tor (72.). Am Auswärtssieg änderte das allerdings nichts – Bologna nähert sich dank des 3:2 den europäischen Plätzen an. Ebenfalls siegreich war Milan. Die «Rossoneri» kamen bei Como trotz frühem Rückstand zu einem 3:1-Sieg und rücken damit auf drei Punkte an Leader und Stadtrivale Inter heran. Ardon Jashari und Zachary Athekame wurden bei den Gästen zeitgleich eingewechselt (86.).

Bundesliga: Union-Ausgleich in der Nachspielzeit

Der FC Augsburg verpasste den ersten Dreier nach zuletzt drei sieglosen Ligapartien auf äusserst bittere Weise. Im Heimspiel gegen Union Berlin kassierte das Team von Cédric Zesiger (spielte durch) in Überzahl in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleichstreffer. Drei Minuten zuvor hatte Union-Verteidiger Derrick Köhn glatt Rot gesehen. Der Augsburger Führungstreffer fiel durch Alexis Claude-Maurice, der den Ball in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traumhaft aus fast 30 Metern ins rechte obere Eck schlenzte. Fabian Rieder kam für die Gastgeber in der 83. Minute in die Partie.

Copa del Rey: Barcelona mit Mühe

Der FC Barcelona mühte sich in den Cup-Viertelfinal. Gegen den Zweitligisten Racing Santander schaute trotz Dominanz ein 2:0-Erfolg heraus. Das erlösende zweite Tor erzielte Lamine Yamal in der Nachspielzeit, zuvor hatte der Underdog zweimal aus einer Offsideposition getroffen. Im letzten Achtelfinal schlug Valencia das zweitklassige Burgos 2:0. Ex-YB-Spieler Filip Ugrinic verfolgte die Partie von der Bank aus.

