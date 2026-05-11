Legende: Wehrte sich letztlich erfolgreich Bolognas Remo Freuler (rechts). Imago/Goal Sports Images

Serie A: Bologna gewinnt dank Seitfallzieher

Remo Freuler und Simon Sohm haben mit Bologna am zweitletzten Spieltag der Serie A einen 3:2-Erfolg bei Napoli eingefahren. Dem eingewechselten Engländer Jonathan Rowe gelang in der 91. Minute mittels Seitfallzieher aus rund 11 Metern das Siegtor für die Gäste. Davor hatte Bologna den 2:0-Vorsprung nach 34 Minuten hergeschenkt. Dank je einem Tor kurz vor und kurz nach der Pause kam Napoli zum 2:2 zurück. Während Freuler durchspielte, wurde Sohm in der 81. Minute eingewechselt.

Premier League: Spurs kommen nicht vom Fleck

Tottenham hat in der zweitletzten Runde der Premier League einen Befreiungsschlag verpasst. Die Spurs kamen zu Hause im Duell mit Leeds nicht über ein 1:1 hinaus – trotz einer rund 13-minütigen Nachspielzeit. Spieler des Spiels war Tottenham-Stürmer Mathys Tel – im positiven wie im negativen Sinne: Der Franzose hatte das Team von Roberto De Zerbi in der 50. Minute in Führung gebracht, verursachte dann aber auch den Strafstoss, der zum 1:1 führte (74.). Noah Okafor fehlte im Leeds-Aufgebot aufgrund einer Verletzung. Tottenhams Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt 2 Punkte.

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