Legende: Netzte 9 Minuten nach seiner Einwechslung ein Premier-League-Toptorschütze Erling Haaland. Imago/PA Images

Premier League: Arsenal und ManCity siegen

Am 35. Spieltag schlug Arsenal im Nord-London-Derby Tottenham mit 3:2. Schon nach 38 Minuten und Toren von Pierre-Emil Höjbjerg (Eigentor), Bukayo Saka und Kai Havertz hatte es 3:0 für die Gäste gestanden. Im 2. Durchgang kamen die «Spurs» durch Cristian Romero, der von einem Abspielfehler von Arsenal-Keeper David Raya profitierte, und Torjäger Heung-Min Son (Elfmeter) bis auf 2:3 heran – zu mehr reichte es nicht mehr. Später lieferte auch Arsenal-Verfolger Manchester City beim abstiegsbedrohten Nottingham ab. Die «Cityzens» gewannen dank Treffern von Josko Gvardiol (32.) und Erling Haaland (71.) – beide von Kevin de Bruyne aufgelegt – mit 2:0. Haaland war erst 9 Minuten zuvor eingewechselt worden. Der Rückstand auf Arsenal beträgt damit weiterhin 1 Punkt bei 1 Spiel weniger.

Serie A: Inter marschiert weiter

6 Tage nach dem vorzeitigen Gewinn des Meistertitels hat Inter Mailand einen weiteren Ligasieg ohne Gegentor gefeiert. Beim 2:0-Sieg zuhause gegen Torino hielt Nati-Keeper Yann Sommer zum 18. Mal in dieser Saison die Null. Für die Tore gegen das Team von Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez war Hakan Calhanoglu binnen 4 Minuten besorgt. Der Inter-Regisseur traf in der 56. zuerst mit einem Volley ins rechte Eck und doppelte kurz darauf mit einem verwandelten Foulpenalty nach. Für Inter steht am Sonntagabend die Meister-Parade durch Mailand und eine anschliessende Party auf dem Dom-Platz an.

N'Dicka gibt Comeback nach Zusammenbruch Box aufklappen Box zuklappen Roma-Verteidiger Evan N'Dicka hat 2 Wochen nach seinem Zusammenbruch im Spiel gegen Udinese sein Comeback gegeben. Der 24-Jährige spielte beim 2:2 auswärts gegen Napoli durch. «Er hat ein hervorragendes Spiel gemacht», meinte Trainer Daniele De Rossi nach der Partie.