Legende: Rekord-Tor Erling Haaland erzielte das 1:0 und damit seinen 100. Treffer in der Premier League. imago images/Sportimage

Premier League: Fulhams Aufholjagd ungekrönt

Erling Haaland hat beim 5:4-Auswärtssieg von Manchester City gegen Fulham sein 100. Tor in der Premier League erzielt – so schnell wie kein anderer vor ihm. Der bisherige Rekordhalter Alan Shearer hatte für seine 100 Tore 124 Partien benötigt, der Norweger 111. Haaland hatte in der 17. Minute das 1:0 erzielt, bis zur 54. Minute bauten die Gäste ihre Führung auf 5:1 aus. Alex Iwobi (57.) und zweimal der eingewechselte Samuel Chukwueze (72./78.) brachten die «Citizens» aber tatsächlich noch einmal ins Zittern. Die Aufholjagd blieb letztlich ungekrönt, auch weil Josko Gvardiol tief in der Nachspielzeit für den geschlagenen Gianluigi Donnarumma auf der Linie klärte.

LaLiga: Barcelona gewinnt Spitzenspiel

Der FC Barcelona hat im Heimspiel gegen Atletico Madrid einen 3:1-Sieg gefeiert. Die Katalanen drehten einen 0:1-Rückstand durch Raphinha (26.) und Dani Olmo (65.), der sich bei seinem Treffer im Fallen an der Schulter verletzte und ausgewechselt werden musste. Dazwischen verschoss Robert Lewandowski einen Penalty (37.), der Ball ging deutlich über den Kasten. Das 3:1 durch Ferran Torres fiel erst kurz vor Abpfiff.

Resultate