Legende: Grosse Erlösung nach dem Schlusspfiff Miro Muheim freut sich zusammen mit Matchwinner Fabio Vieira über 3 Punkte. Imago/Oliver Ruhnke

Bundesliga: Erfolge für Muheim und Manzambi

Nach 5 sieglosen Partien in Folge hat der HSV den 3. Sieg seit seiner Rückkehr in die Bundesliga gefeiert. Arsenal-Leihgabe Fabio Vieira schoss die Hanseaten dabei in der 94. Minute in Unterzahl zum 2:1-Sieg über Stuttgart. Robert Glatzel hatte das Heimteam schon nach einer Viertelstunde in Führung gebracht. Deniz Undav glich nach der Pause aus und hat somit jedes der letzten 6 VfB-Tore in der Bundesliga erzielt. Nach 84 Minuten sah der 18-jährige Norweger Alexander Rössing-Lelesiit auf Seiten des HSV zwar die gelb-rote Karte, doch in Unterzahl gelang dem Team um Miro Muheim, der auf der linken Seite durchspielte, der Lucky Punch.

Der SC Freiburg hat im Heimspiel gegen den formschwachen FSV Mainz einen diskussionslosen 4:0-Erfolg eingefahren. Nati-Spieler Johan Manzambi erzielte dabei nach 50 Minuten das 3:0. Ein weiterer vermeintlicher Treffer des 20-Jährigen, der nach 80 Minuten Feierabend hatte, wurde wegen Abseits aberkannt. Bei den Gästen sass Silvan Widmer 90 Minuten auf der Bank. Nach der 8. sieglosen Partie in Folge übernimmt das Team von Bo Henriksen die rote Laterne. Freiburg kletterte derweil auf den 8. Rang.

Serie A: Inter gewinnt in Pisa

Inter Mailand hat den Anschluss an Leader und Stadtrivale AC Milan gehalten. Die «Nerazzurri» setzten sich in Pisa dank einem Doppelpack von Lautaro Martinez mit 2:0 durch und liegen noch einen Punkt hinter der Tabellenspitze. Yann Sommer und Manuel Akanji kamen bei den Gästen ebenso über 90 Minuten zum Einsatz wie Michel Aebischer bei den Toskanern.

Ligue 1: Lens neuer Leader

In der französischen Meisterschaft hat der RC Lens von den Ausrutschern von PSG (0:1 in Monaco) und Marseille (2:2 gegen Toulouse) profitiert und dank einem 2:1 bei Angers die Tabellenführung übernommen. Beide Tore für die Nordfranzosen erzielte Weltmeister Florian Thauvin.

LaLiga: Betis gewinnt Sevilla-Derby

Im Stadtderby von Sevilla setzte sich Betis mit 2:0 gegen den FC Sevilla durch. Ricardo Rodriguez wurde bei den siegreichen Gästen erst in der 90. Minute eingewechselt. Auf der anderen Seite wurde Djibril Sow nach 70 Minuten kurz nach dem 0:2 ausgewechselt. Ruben Vargas musste wegen einer Verletzung auf der Tribüne Platz nehmen.

Resultate