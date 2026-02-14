Legende: Pure Freude Bei Yann Sommer. IMAGO / Nicolo Campo

Serie A: Heimsieg für Inter

Inter Mailand hat in der 25. Runde das Derby d'Italia gegen Juventus Turin gewonnen. Der Serie-A-Leader mit Yann Sommer und Manuel Akanji baute durch den 3:2-Heimsieg den Vorsprung gegenüber den fünftplatzierten Turinern auf 15 Punkte aus. Die Entscheidung fiel erst spät, Piotr Zielinski erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer, Manuel Locatelli hatte Juve sieben Minuten zuvor vermeintlich einen Punkt gerettet.

LaLiga: Sow sichert Unentschieden

Djibril Sow hat für den FC Sevilla seinen dritten Treffer in dieser Saison erzielt. Der Mittelfeldspieler brachte die Andalusier beim 1:1 daheim gegen Alaves kurz vor der Pause in Führung. In der 42. Minute stand Sow am Ende eines Konters. Der Zürcher brachte sich mit einem Dribbling an der Strafraumgrenze in Schussposition und hatte dann Glück, dass sein Ball unhaltbar abgefälscht wurde. Der Ausgleich der Basken fiel nach einer Stunde.

