Legende: Hielt hinten dicht Die Inter-Defensive um Manuel Akanji. imago images/LaPresse

Serie A: Inter siegt, Napoli stolpert

Yann Sommer und Manuel Akanji haben mit Inter Mailand im Fernduell mit Stadtrivale Milan vorgelegt. Inter siegte im Duell mit Parma (mit Sascha Britschgi) 2:0 und festigte seine Spitzenposition. Nach Federico Dimarcos Treffer in der 42. Minute mussten sich die «Nerazzurri» bis tief in die Nachspielzeit gedulden, ehe der eingewechselte Marcus Thuram mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte. Einen Patzer erlaubte sich Verfolger Napoli, das zuhause gegen Hellas Verona nur 2:2 spielte. In Bologna stand Remo Freuler erstmals seit seiner im November erlittenen Schulterverletzung wieder in der Startaufstellung, verlor aber gegen Atalanta Bergamo 0:2.

Spanischer Supercup: Barcelona souverän im Final

Titelverteidiger Barcelona ist dank einer Machtdemonstration ins Endspiel der spanischen Supercopa gestürmt. Im Halbfinal liess das Team von Hansi Flick in Dschidda (Saudi-Arabien) Athletic Bilbao keine Chance. 5:0 hiess es nach einer äusserst einseitigen Partie. Raphinha traf dabei doppelt. Den anderen Finalisten ermitteln am Donnerstag Real Madrid und Atletico Madrid.

Resultate