Serie A: Esposito Inter-Matchwinner

Inter Mailand hat mit Yann Sommer und Manuel Akanji seine Tabellenführung in der Serie A glanzlos gefestigt. Der Champions-League-Finalist mühte sich am Mittwochabend gegen den Abstiegskandidaten Lecce zu einem 1:0-Sieg und baute den Vorsprung auf Stadtrivale AC Milan sowie Napoli auf sechs Punkte aus. Der eingewechselte Francesco Pio Esposito (78.) traf zum Sieg für Inter. Napoli patzte derweil im Titelrennen und kam ohne seinen gesperrten Cheftrainer Antonio Conte nicht über ein 0:0 gegen Parma hinaus. Für Napoli war es das dritte Remis in Folge. Conte war nach einer Schiedsrichterbeleidigung im Spiel bei Inter für zwei Spiele gesperrt worden.

Copa del Rey: Nächster Dämpfer für Real

Zwei Tage nach der Trennung von Trainer Xabi Alonso ist Real Madrid in der Copa del Rey bereits im Achtelfinal ausgeschieden. Unter Nachfolger Alvaro Arbeloa unterlagen die «Königlichen» beim Tabellen-17. der Segunda Division Albacete dramatisch mit 2:3. Ohne Kylian Mbappé kam Real in der 91. Minute zum 2:2-Ausgleich, ehe der Underdog noch einmal zuschlug. Mit einem Schlenzer ins lange Eck traf Betancor in der 94. Minute zum 3:2-Endstand.

