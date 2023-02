Legende: Ist bedient Inter-Stürmer Lautaro Martinez. imago images/ LaPresse

Italien: Inters Rückstand wächst weiter an

Nachdem Leader Napoli am Samstag den nächsten souveränen Sieg eingetütet hatte (2:0 bei Empoli), patzte Verfolger Inter Mailand am Sonntag und verlor 0:1 bei Bologna, der Rückstand der Lombarden beträgt damit 18 Punkte. Riccardo Orsolini (76.) erzielte das Tor des Tages, der Schweizer Michel Aebischer wurde in der 87. Minute für Bologna eingewechselt. Die AC Milan könnte damit mit einem Sieg am Abend gegen Atalanta mit Stadtrivale Inter gleichziehen.

England: Chelsea verliert erneut

Chelsea hat einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Wegen dem 0:2 im London-Derby beim Tabellenvierten Tottenham verliert das Starensemble mit dem Schweizer Denis Zakaria (ab 62.) immer mehr den Anschluss an die internationalen Plätze in der Premier League. Oliver Skipp traf mit einem sehenswerten Distanzschuss unter die Latte zu seinem 1. Tor im «Spurs»-Dress (46.), Harry Kane besorgte mit seinem 18. Saisontor die Entscheidung (82.). Grosseinkäufer Chelsea verharrt nach 24 Spielen auf dem für seine Verhältnisse desaströsen 10. Rang und erzielte in den vergangenen 6 Pflichtspielen nur 1 einzigen Treffer.