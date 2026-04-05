Legende: Erzielte wieder einmal einen Prachtstreffer Hakan Calhanoglu. Keystone/AP Photo/Luca Bruno

Serie A: Inter schenkt der Roma 5 Tore ein

Inter Mailand hat in der 31. Runde einen weiteren Schritt in Richtung «Scudetto» gemacht. Die «Nerazzurri» mit Yann Sommer im Tor und Manuel Akanji in der Dreierkette schlugen die AS Roma im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion gleich mit 5:2. Hakan Calhanoglu sorgte mit einem Geschoss aus der Distanz für eine 2:1-Pausenführung für Inter. Nach dem Seitenwechsel zogen die Mailänder bis in die 63. Minute auf 5:1 davon und sorgten damit früh für die Entscheidung. Bei einem Spiel mehr beträgt Inters Vorsprung auf den Stadtrivalen AC Milan neun Punkte.

Ligue 1: Monaco bleibt das Team der Stunde

Die AS Monaco reitet in der Liga weiter auf der Erfolgswelle. Dank eines 2:1-Erfolgs über Olympique Marseille bauten die Monegassen ihre Siegesserie auf sieben Partien aus. Alexander Golowin (59.) und Folarin Balogun (74.) stellten auf 2:0 für Monaco, Amine Gouiri konnte für «OM» nur noch verkürzen (85.). Durch den Erfolg im Direktduell schliesst Monaco punktemässig zum viertplatzierten Marseille auf und schnuppert damit wieder an den Champions-League-Plätzen. Denis Zakaria spielte bei Monaco in der Innenverteidigung durch.

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