Legende: Gratuliert dem Torschützen Manuel Akanji. IMAGO / TheNews2

Serie A: Problemloser Heimsieg für Inter

Inter Mailand hat mindestens vorübergehend zur Spitze der Serie A aufgeschlossen. Der Champions-League-Finalist der Vorsaison bezwang den Aufsteiger US Cremonese am 6. Spieltag klar mit 4:1 und ist nach dem dritten Sieg in Folge nun punktgleich mit dem Spitzentrio um Stadtrivale AC Milan, Meister Napoli und die AS Roma. Mit einem Tor (38.) und drei Vorlagen spielte sich der Franzose Ange-Yoan Bonny (38.) in den Vordergrund. Yann Sommer und Manuel Akanji spielten bei den «Nerazzurri» durch. Ein Tor des Nati-Verteidigers wurde in der 14. Minute vom VAR eingesackt.

LaLiga: 7. Sieg im 8. Spiel für Real

Real Madrid hat auf die 2:5-Derby-Pleite gegen Atletico vor einer Woche reagiert und das drittplatzierte Villarreal zuhause mit 3:1 in die Schranken gewiesen. Vinicius Junior brachte die «Königlichen» mit einem Doppelpack (47./69.) auf die Siegerstrasse. Den ersten Treffer erzielte der Brasilianer aus spitzem Winkel, beim zweiten netzte er vom Punkt ein. Georges Mikautadzes Anschlusstreffer (73.) nützte den Gästen nicht mehr viel, denn Kylian Mbappé (81.) machte mit seinem 12. Tor aus den letzten 7 Partien den Deckel drauf.

Resultate