Legende: Inter lässt nach Fehlstart die Muskeln spielen Pio Esposito bejubelt sein 3:2. Imago/Italy Photo Press

Serie A: Inter siegt nach Horror-Start

Inter Mailand (Yann Sommer/Manuel Akanji ab 80.) hat dank einem 6:2-Sieg gegen Pisa (Michel Aebischer bis 70.) einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel gemacht. Und dies, obwohl der Abend sehr unglücklich begonnen hatte. Nach einem haarsträubenden Fehlpass von Sommer brachte Stefano Moreo die Toskaner im San Siro früh aus grosser Distanz in Führung. 10 Minuten später doppelte der ehemalige Milan-Junior per Kopf zwar nach, doch Inter drehte die Partie noch vor der Pause. Piotr Zielinski traf vom Punkt, Lautaro Martinez und Pio Esposito waren per Kopf erfolgreich. Nach dem Seitenwechsel trugen sich auch noch Federico Dimarco, Ange-Yoan Bonny und Henrich Mchitarjan in die Torschützenliste ein.

Ligue 1: PSG mit spätem Sieg

PSG hat sich in Auxerre zu einem 1:0-Minisieg gemüht. Den einzigen Treffer erzielte Bradley Barcola gut 10 Minuten vor Schluss nach einem schnellen Gegenstoss. Dank dem Dreier übernimmt der Champions-League-Sieger mindestens für eine Nacht die Tabellenführung. Lens, das aktuell bei 10 Pflichtspiel-Siegen in Serie steht und neu 2 Punkte hinter PSG liegt, gastiert am Samstag in Marseille.

