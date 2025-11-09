Legende: Stand genauso wie Yann Sommer bei Inter in der Startelf Manuel Akanji. Keystone/AP/Luca Bruno

Serie A: Inter übernimmt Tabellenspitze

Inter Mailand hat just vor der Länderspielpause auf Kosten von Napoli die Tabellenführung übernommen. Die «Nerazzurri» gewannen am 11. Spieltag zuhause gegen Lazio Rom dank Toren von Lautaro Martinez (3.) und Ange Bonny (62.) mit 2:0. Die beiden Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji standen bei Inter in der Startelf. Bereits zuvor hatte Napoli die 3. Saisonniederlage eingezogen. Der amtierende Meister musste sich Bologna, das auf den verletzten Remo Freuler verzichten musste, auswärts mit 0:2 beugen. Neben Inter zogen in derselben Runde auch noch die AS Roma und Milan an Napoli vorbei.

LaLiga: Real lässt Federn

Real Madrid ist zum 2. Mal in einer Woche ohne Torerfolg geblieben. Die «Königlichen», die am Dienstag bei Liverpool mit 0:1 verloren hatten, kamen in der heimischen Liga auswärts gegen Rayo Vallecano nicht über ein 0:0 hinaus. Weil Barcelona sein Gastspiel bei Celta mit 4:2 gewann, schrumpfte Leader Reals Vorsprung auf die Katalanen auf 3 Punkte. Robert Lewandowski glückte in Vigo ein Dreierpack für Barça.

