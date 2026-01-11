Legende: Gibt die Richtung vor Inters Hakan Calhanoglu. imago images/IPA Sport

Serie A: Inter und Milan nur remis

Inter Mailand hat sich im Serie-A-Spitzenkampf gegen Napoli mit einem 2:2 begnügen müssen. Der Leader aus Mailand, bei dem Yann Sommer und Manuel Akanji durchspielten, ging zweimal in Führung, Napoli konnte aber jeweils durch Scott McTominay ausgleichen. Auch das zweitplatzierte Milan hat keinen Sieg einfahren können. Beim Startelf-Debüt von Ardon Jashari gab es lediglich ein 1:1 beim abstiegsbedrohten Florenz. Lange sah es im Stadio Artemio Franchi gar nach der zweiten Saisonniederlage für Milan aus. Der eingewechselte Christopher Nkunku rettete den Gästen in der 90. Minute immerhin einen Punkt. Inter führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf Milan an.

FA Cup: Manchester United ausgeschieden

Die schwache Saison von Manchester United findet auch im FA Cup ihre Fortsetzung. Die «Red Devils» scheiterten in der 3. Runde zuhause mit 1:2 an Brighton. Brajan Gruda (12. Minute) und Danny Welbeck (64.) trafen für die Gäste, Benjamin Sesko konnte kurz vor Schluss nur noch verkürzen. Damit ging auch das zweite Spiel unter Interimcscoach Darren Fletcher verloren. In den letzten sieben Spielen holte United nur gerade einen Sieg.

Resultate