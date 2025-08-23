Legende: Konnte seinem Team keine Impulse mehr geben Ardon Jashari. imago images/GribaudiImagePhoto

Serie A: Milan blamiert sich

Die AC Milan, welche in diesem Sommer gegen 100 Millionen Euro in neue Spieler investierte, hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Die «Rossoneri» unterlagen zuhause Aufsteiger Cremonese (ohne Charles Pickel) 1:2. Mit einem sehenswerten Seitfallzieher-Tor schoss Federico Bonazzoli (61.) den Underdog zum Sieg. Ardon Jashari kam eine Viertelstunde vor Schluss für Luka Modric ins Spiel. Der Nationalspieler vermochte jedoch keine Akzente zu setzen. Zachary Athekame (Ex-YB) sass nur auf der Bank. Meister Napoli feierte derweil bei Aufsteiger Sassuolo einen 2:0-Sieg. Neuzugang Kevin De Bruyne erzielte mit einem direkten Freistoss von der linken Seitenlinie den zweiten Treffer. Bologna (bis zur 83. Minute mit Remo Freuler) verlor bei der AS Roma 0:1.

LaLiga: Barcelona mit Wende

Meister Barcelona ist mit Mühe zum 2. Saisonsieg gekommen. Die Katalanen lagen bei Aufsteiger Levante zur Pause 0:2 zurück, ehe Pedri (49.) und Ferran Torres (52.) mit einem Doppelschlag die Partie ausglichen. Lange biss sich das Team von Hansi Flick die Zähne aus. Ein Eigentor von Unai Elgezabal (91.) nach einer Flanke von Lamine Yamal erlöste Barça.

Resultate