Legende: Bittere Derby-Niederlage Das grosse PSG verliert im eigenen Stadion gegen den kleinen Paris FC. imago images/Icon Sport

Coupe de France: Paris FC wirft PSG raus

Der Paris FC hat in den Sechzehntelfinals des Coupe de France für eine kleine Sensation gesorgt. Der Ligue-1-Aufsteiger setzte sich im Parc des Princes, der nur 44 Meter Luftlinie vom eigenen Stadion entfernt liegt, mit 1:0 gegen Titelverteidiger Paris St-Germain durch. Jonathan Ikoné erzielte den einzigen Treffer nach einem Ballverlust von PSG im Spielaufbau. Die beiden Teams waren sich erst vor 8 Tagen in der Meisterschaft gegenübergestanden – erstmals seit 1978. Dieses Duell entschied PSG nicht ohne Mühe mit 2:1 für sich. Nun gelang dem Stadtrivalen die umjubelte Revanche.

FA Cup: Liverpool erledigt Pflicht

Der FC Liverpool ist mit einem 4:1-Sieg gegen den FC Barnsley in den Sechzehntelfinal des FA Cup eingezogen. Die Siegsicherung gegen den Drittligisten gelang Liverpool erst in der Schlussphase. Zuerst traf Florian Wirtz (84.) zum 3:1, nachdem Hugo Ekitiké per Hacke abgelegt hatte. Danach tauschte das Duo die Rollen, Ekitiké musste beim 4:1 nur noch einschieben.

Legende: Erzielten das 3:1 und 4:1 jeweils in einer Co-Produktion Hugo Ekitiké und Florian Wirtz. imago images/News Images/Alfie Cosgrove

