Legende: Wird gefeiert Torschütze und Captain Nicolo Barella – einst beim Gegner gross geworden. Keystone/Luca Bruno

Serie A: Inter dreht einsam seine Kreise

Vizemeister Inter Mailand steuert weiter auf den Titel in dieser Saison zu. Die Norditaliener bezwangen Cagliari zu Hause mit 3:0. Die Entscheidung führte Inter mit einem Doppelschlag herbei: Marcus Thuram veredelte die schöne Vorarbeit von Federico Dimarco (52.), der ehemalige Cagliari-Junior Nicolo Barella traf wuchtig zum 2:0 (56.). In der Schlussphase war auch noch Piotr Zielinski erfolgreich. Während Manuel Akanji in der Innenverteidigung durchspielte, sass Goalie Yann Sommer in der Liga erst zum 3. Mal in dieser Saison auf der Bank. In der Tabelle bauen die Mailänder ihren Vorsprung auf 12 Punkte aus, das zweitplatzierte Napoli kann am Samstag nachziehen.

Bundesliga: Remis in Hamburg

Köln und St. Pauli haben sich im Abstiegskampf der Bundesliga zum Auftakt des 30. Spieltags 1:1 getrennt. Ex-FCZ-Verteidiger Karol Mets stand bei beiden Treffern im Fokus: Zunächst brachte er St. Pauli in der 69. Minute per Kopf in Führung. Später verschuldete er den Penalty, den Luca Waldschmidt zum Ausgleich verwertete (86.). St. Pauli hat zumindest bis Samstag 5 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg und den ersten direkten Abstiegsplatz.

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