Legende: Doppelpack Mohamed Salah sichert Liverpool den Sieg. imago images/Sportimage

Premier League: Liverpool siegt dank Salah-Doppelpack

Liverpool hat von der 5. Niederlage in Folge von Manchester City (0:4 gegen Tottenham am Samstag) profitiert und die Tabellenführung in der Premier League ausgebaut. Die «Reds» gewannen in Southampton nach einem 1:2-Rückstand mit 3:2 und liegen nach dem 12. Spieltag 8 Punkte vor ManCity. Matchwinner für Liverpool war Mohamed Salah: Der Ägypter sorgte in der 65. Minute für den 2:2-Ausgleich und erzielte in der 83. Minute per Elfmeter den Siegtreffer.