Legende: Der späte Matchwinner Darwin Nunez. IMAGO / Shutterstock

Premier League: Liverpool gewinnt doch noch

Leader Liverpool musste bei Brentford lange zittern, feierte am Ende aber doch noch einen 2:0-Auswärtssieg. Darwin Nunez traf in der Nachspielzeit doppelt und verhinderte damit das dritte Liverpool-Remis in Folge. Später am Samstagabend musste Verfolger Arsenal Punkte abgeben. Gegen Aston Villa reichte es trotz 2:0-Führung nur zu einem 2:2. Damit liegt Liverpool bei einer Partie weniger ausgetragen mit 6 Zählern Vorsprung an der Spitze. Newcastle musste gegen Bournemouth als Verlierer vom Platz. Das Team von Fabian Schär (zur 2. Halbzeit eingewechselt) unterlag gleich mit 1:4, zwei Gegentore davon fielen erst in der Nachspielzeit.

LaLiga: Sevilla siegt erneut spät

Ruben Vargas durfte auch in seinem zweiten Spiel nach dem Wechsel zum FC Sevilla über einen späten Sieg jubeln. Der Schweizer Nati-Spieler stand beim 2:1-Auswärtssieg in Girona erstmals von Beginn an auf dem Platz. Den Siegtreffer von Dodi Lukebakio (88.) erlebte er allerdings von der Bank aus, nach 71 Minuten war Vargas ausgewechselt worden. Djibril Sow stand bis tief in die Nachspielzeit auf dem Platz. Überraschend verloren hat hingegen Atletico Madrid. Nach 15 Siegen in Serie unterlagen die Madrilenen bei Aufsteiger Leganes mit 0:1.

Serie A: Bologna gewinnt wieder

Nach drei sieglosen Partien konnte sich Bologna im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Monza wieder über drei Punkte freuen. Santiago Castro (22.), Jens Odgaard (34.) und Riccardo Orsoloni (69.) drehten die Partie, nachdem Daniel Maldini die Gäste früh in Führung gebracht hatte. Remo Freuler spielte beim 3:1-Sieg durch, Dan Ndoye wurde in der 66. Minute eingewechselt.

Resultate