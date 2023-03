Legende: Unnötige Niederlage Mohamed Salah. Imago/PA Images

Premier League: Liverpool verliert beim Schlusslicht

6 Tage nach der 7:0-Gala über Manchester United hat Liverpool im Kampf um die Champions-League-Plätze einen schweren Rückschlag erlitten. Das Klopp-Team unterlag in Bournemouth durch ein Tor von Philip Billing mit 0:1 und droht, Rang 5 am Sonntag an Newcastle zu verlieren. Mohamed Salah verschoss in der 69. Minute einen Handspenalty kläglich. ManCity gewann dank einem Haaland-Penaltytor mit 1:0 bei Crystal Palace und verkürzte den Rückstand auf Leader Arsenal (am Sonntag gegen Fulham) vorerst auf 2 Punkte.

LaLiga: Real wendet Blatt

Real Madrid hat seine Minikrise in der spanischen Meisterschaft überwunden und mit einem 3:1-Erfolg über Espanyol Barcelona den Rückstand auf den führenden FC Barcelona vorerst auf 6 Punkte verkürzt. Nach frühem Rückstand drehten Vinicius Junior, Eder Militao und Marco Asensio die Partie.

Serie A: Napoli kehrt auf Siegerstrasse zurück

Eine Woche nach dem 0:1 gegen Lazio hat Napoli wieder gewonnen. Der unangefochtene Leader gewann zuhause gegen Atalanta dank Toren von Chwitscha Kwarazchelia und Amir Rrahmani mit 2:0. Napoli liegt neu 18 Punkte vor dem zweitplatzierten Inter.