Legende: In Feierlaune Liverpool, hier mit Thiago (links) und Sadio Mané, jubelt erneut über vier Tore. Keystone

England: Liverpool siegt souverän

Eine Woche nach dem 4:0-Sieg gegen Arsenal gewann Liverpool auch gegen Southampton deutlich. Die «Reds» feierten erneut einen 4:0-Erfolg und ziehen zumindest vorübergehend an ManCity vorbei auf den 2. Rang. Arsenal fand gegen Newcastle (mit Fabian Schär) derweil zum Siegen zurück. Die «Gunners» gewannen 2:0 und schliessen punktemässig zu West Ham (4.) auf.

Italien: Freulers Atalanta bodigt Juventus

Atalanta Bergamo hat vier Tage nach dem 3:3 gegen YB in der Champions League einen wichtigen Meisterschaftssieg eingefahren. Das Team mit dem Schweizer Remo Freuler, der durchspielte, gewann 1:0 gegen Juventus und festigte den 4. Rang. Die Turiner machten zwar vor allem in der Schlussphase viel Druck, am Ende reichte Atalanta aber das Tor von Duvan Zapata (28.) zum Sieg.

Spanien: Barça unter Xavi weiter makellos

Der FC Barcelona ist unter dem neuen Trainer Xavi weiter makellos. Das dritte Spiel mit dem Rückkehrer an der Seitenlinie gewann Barça am Samstagabend beim FC Villarreal dank später Treffer etwas glücklich 3:1 und feierte den ersten Auswärtssieg der Saison.