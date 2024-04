Per E-Mail teilen

Legende: Enttäuschung geht auch in Grün-Weiss Konsternation bei Wataru Endo (links) und Virgil van Dijk. Imago/PA Images

Premier League: Liverpool patzt wieder

3 Tage nach dem 0:2 im Derby gegen Everton hat Liverpool im Meisterrennen erneut Punkte liegen lassen. Das Klopp-Team musste sich bei West Ham mit einem 2:2 begnügen. Damit bleibt Liverpool 2 Punkte hinter Arsenal, das ein Spiel weniger absolviert hat, und 1 Zähler hinter Manchester City, das sogar noch 2 Spiele in der Hinterhand hat. Newcastle (Fabian Schär wurde zur Pause verletzt ausgewechselt) hat zuhause gegen Sheffield United, dessen Abstieg nun fix ist, einen spektakulären 5:1-Sieg gelandet. Zur Pause hatte es 1:1 gestanden, dann trafen die «Magpies» zwischen der 54. und 72. Minute 4 Mal. Im Old Trafford sorgte Zeki Amdouni per Penalty (87.) für Burnleys späten Punktgewinn gegen Manchester United (1:1).

Ligue 1: Le Havre knöpft PSG ein 3:3 ab

In Paris war alles für ein Fest angerichtet, nur spielte der Gegner nicht mit. Abstiegskandidat Le Havre erkämpfte sich bei PSG ein 3:3 und vertagte damit die Meisterfeier. Die Nordfranzosen hatten ab der 61. Minute 3:1 geführt, ehe die Pariser dank einem Schlussfurioso noch zu einem Remis kamen. Am Sonntag trifft Monaco auswärts auf Lyon, wobei PSG «auf dem Sofa» Meister werden könnte.