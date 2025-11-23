Legende: Schliesst die Türe Mike Maignan lässt sich im Mailänder Derby nicht bezwingen. Imago Images/LaPresse

Serie A: AC Milan schlägt Inter im «Derby della Madonnina»

Die AC Milan hat in der 12. Runde einen Prestige-Erfolg verzeichnen können. Die «Rossoneri» setzten sich im Mailänder Derby gegen Stadtrivale Inter mit 1:0 durch. Für den einzigen Treffer der Partie zeichnete Christian Pulisic in der 54. Minute verantwortlich. Der US-Amerikaner verwertete einen Abpraller nach einer Hechteinlage von Inter-Goalie Yann Sommer. Das Torwart-Duell ging klar an Sommers Gegenüber. Mike Maignan zeigte wiederholt starke Paraden und entschärfte in der 74. Minute zudem einen Penalty von Hakan Calhanoglu. Dank dem Sieg zieht die AC Milan in der Tabelle an Inter vorbei und ist neu erster Verfolger von Spitzenreiter AS Roma. Die Römer gewannen bei Cremonese 3:1.

LaLiga: Real lässt erneut Federn

Real Madrid musste sich zum 2. Mal in Serie mit einem Unentschieden begnügen. Bei Elche resultierte für das Team von Trainer Xabi Alonso nur ein 2:2. Die Madrilenen gerieten zweimal in Rückstand, konnten trotz schwacher Leistung aber beide Male reagieren. Für Real trafen Dean Huijsen und Jude Bellingham. In der Tabelle liegen die «Königlichen» an der Spitze nur noch einen Zähler vor Barcelona.

