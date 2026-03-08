Legende: Voller Fokus Pervis Estupinan nach seinem Tor im Mailänder Derby. Imago/Nicolo Campo

Serie A: Milan mit Minisieg

Inter Mailand bleibt im Derby aktuell glücklos. Nach dem 0:1 bei der AC Milan wartet der Serie-A-Leader seit 7 Spielen auf einen Vollerfolg gegen den Stadtrivalen. Das goldene Tor gelang Pervis Estupinan bereits in der 35. Minute, Yann Sommer im Inter-Tor blieb chancenlos. Sein Nati-Kollege Manuel Akanji spielte durch. Das zweitplatzierte Milan liegt noch 7 Punkte zurück.

LaLiga: Cömert leitet späte Wende ein

Valencia kam in der spanischen LaLiga zu einem 3:2-Heimsieg gegen Alaves. Dabei traf der Schweizer Verteidiger Eray Cömert erst in der 90. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Es war sein 2. Tor für die «Blanquinegros» in dieser Saison. In der 9. Minute der Nachspielzeit gelang Hugo Duro der Siegtreffer.

FA Cup: Sunderland scheitert an Drittligist

Für Premier-League-Klub Sunderland endet der Cup mit einer Blamage im Achtelfinal. Die Mannschaft mit dem spät eingewechselten Granit Xhaka unterlag beim Drittligisten Port Vale mit 0:1. Für den Unterklassigen aus Stoke-on-Trent traf Ben Waine (29.). Port Vale, abgeschlagenes Schlusslicht der League One, ist der letzte im FA Cup vertretene Drittligist.

Legende: Bleibt im Cup mit Sunderland hängen Granit Xhaka. imago images/Sportimage

Resultate