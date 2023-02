Legende: Bleiben im Meisterrennen Die Spieler von Manchester City. Keystone/AP Photo Dave Thompson

England: City erfüllt Pflicht gegen Aston Villa

Manchester City hat in der Premier League den Rückstand gegenüber Arsenal auf 3 Punkte verkürzt. Nachdem die Londoner am Samstag gegen Brentford nur 1:1 gespielt hatten, gewann der erste Verfolger Manchester City daheim gegen Aston Villa 3:1. Rodri, Ilkay Gündogan und Riyad Mahrez trafen schon in der 1. Halbzeit gegen die Mannschaft aus Birmingham. Manchester City, das eine Partie mehr ausgetragen hat, trifft am Mittwoch auswärts auf Granit Xhakas Arsenal.