 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Fussball aus den Topligen Manchester United feiert knappen Sieg über Newcastle

26.12.2025, 22:58

Teilen
Zwei Fussballspieler in roten Trikots freuen sich auf dem Spielfeld.
Legende: Der gefeierte Torschütze Patrick Dorgu (links). IMAGO / Every Second Media

Premier League: Manchester United jubelt zuhause

Beim einzigen Premier-League-Spiel am Boxing Day hat sich Manchester United gegen Newcastle knapp mit 1:0 durchgesetzt. In einer ausgeglichenen Partie erzielte Patrick Dorgu in der 24. Minute per Volley den einzigen Treffer. Vor allem in der 2. Halbzeit wurde Newcastle, das mit Fabian Schär in der Innenverteidigung antrat, immer stärker. Der Ausgleich wollte den Gästen, die über 66 Prozent Ballbesitz hatten, aber nicht mehr gelingen. In der Tabelle bleibt Newcastle damit im Mittefeld kleben, während sich ManUnited nach oben orientieren kann.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)