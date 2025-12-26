Legende: Der gefeierte Torschütze Patrick Dorgu (links). IMAGO / Every Second Media

Premier League: Manchester United jubelt zuhause

Beim einzigen Premier-League-Spiel am Boxing Day hat sich Manchester United gegen Newcastle knapp mit 1:0 durchgesetzt. In einer ausgeglichenen Partie erzielte Patrick Dorgu in der 24. Minute per Volley den einzigen Treffer. Vor allem in der 2. Halbzeit wurde Newcastle, das mit Fabian Schär in der Innenverteidigung antrat, immer stärker. Der Ausgleich wollte den Gästen, die über 66 Prozent Ballbesitz hatten, aber nicht mehr gelingen. In der Tabelle bleibt Newcastle damit im Mittefeld kleben, während sich ManUnited nach oben orientieren kann.

Resultate