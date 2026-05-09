Legende: Bejubelte sein 25. Ligator ManCitys Erling Haaland. Imago/News Licensing

Premier League: «Citizens» gewinnen 3:0

Manchester City fuhr gegen Brentford einen verdienten Heimsieg ein. Allerdings hatte sich das Team von Pep Guardiola lange in Geduld üben müssen. Jérémy Doku erlöste die «Skyblues» nach 60 Minuten mit dem 1:0. Erling Haaland (75.) und Omar Marmoush (92.) legten noch 2 Treffer nach. ManCity bleibt 2 Punkte hinter Leader Arsenal bei 3 ausstehenden Partien.

LaLiga: Sevilla dreht Spiel

Das abstiegsgefährdete Sevilla mit Ruben Vargas in der Startelf hat das Ruder im Kellerduell mit Espanyol Barcelona gerade noch herumgerissen. Erst in der 82. Minute gelang Andres Castrin auf Vorlage von Djibril Sow (wurde in der 58. eingewechselt) das 1:1. Dann traf Akor Adams, der für Vargas in die Partie gekommen war, zum 2:1-Sieg (91.). Sevillas Vorsprung auf Abstiegsrang 18 beträgt 3 Runden vor Schluss nun 3 Punkte.

Serie A: Inter souverän

Meisterblues bei Inter Mailand? Fehlanzeige. Die «Nerazzurri», bei welchen Yann Sommer und Manuel Akanji nicht zum Einsatz kamen, feierten eine Woche nach dem gesicherten «Scudetto» einen 3:0-Erfolg bei Lazio Rom. Lautaro Martinez (6.), Petar Sucic (39.) und Henrich Mchitarjan (76.) erzielten die Tore.

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