Legende: Haben Grund zum Jubeln Die Spieler von Manchester City. Imago/Offside Sports Photography

Premier League: Manchester City schlägt Crystal Palace klar

Manchester City hat das Nachholspiel der 31. Runde in der Premier League gegen Crystal Palace mit 3:0 für sich entschieden. Damit konnte das Team von Pep Guardiola wieder auf zwei Punkte an Leader Arsenal heranrücken. Nachdem Antoine Semenyo (32.) und Omar Marmoush (40.) die «Citizens» in der ersten Halbzeit auf die Siegerstrasse gebracht hatten, machte Savinho mit dem 3:0 in der 84. Minute den Deckel drauf. Noch zwei Runden sind in der Premier League zu spielen.

LaLiga: Vargas und Sow mit Vorlagen bei Sevilla-Sieg

Wie verrückt die spanische Liga in diesem Jahr ist, zeigt ein Blick auf den FC Sevilla. Vor zwei Spielen waren sie noch arg abgstiegsbedroht, nun dürfen sie gar mit Europa liebäugeln. Das Team der Schweizer Ruben Vargas und Djibril Sow (beide von Anfang an) feierte beim 3:2 in Villarreal den zweiten Sieg in Serie. Vargas legte den 2:2-Ausgleich, Sow das Siegtor vor. Damit liegt Sevilla neu auf Rang 10, vier Punkte vor einem Abstiegsplatz und deren zwei hinter Getafe, das den letzten Conference-League-Platz belegt.

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