Legende: Stehen im FA-Cup-Achtelfinal Manuel Akanji, Nathan Aké und Erling Haaland (v.l.). imago images / Sportimage

England: ManCity eliminiert Arsenal im FA Cup

Manuel Akanjis Manchester City hat Granit Xhakas Arsenal London aus dem FA Cup geworfen und steht im Achtelfinal. Nathan Aké erzielte das goldene Tor zum 1:0 (64.). Jack Grealish hatte nach einem Dribbling für die Vorlage gesorgt. Nur 3 Minuten später hatte Arsenal die grösste Chance, die Partie anders ausgehen zu lassen. Doch Eddie Nketiah konnte Xhakas punktgenaue Flanke nicht einschieben. Generell tut sich Arsenal in den Pokalwettbewerben schwer: Während die «Gunners» in der Liga seit 13 Spielen ungeschlagen sind, verloren sie in den übrigen Wettbewerben 3 der letzten 5 Partien. Gewinnen konnten sie gegen Zürich und Oxford.

04:53 Video Archiv: Arsenal schlägt den FCZ 1:0 Aus Sport-Clip vom 04.11.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 53 Sekunden.

Deutschland: Szoboszlai führt Leipzig zum Sieg

Zauberfuss Dominik Szoboszlai hat Leipzig zuhause gegen Stuttgart in der 18. Runde zum Sieg geschossen (2:1). Zuerst erzielte der Ungar ein tolles Freistosstor aus 30 Metern (25.), später war er mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze erfolgreich (49.). Chris Führich verkürzte in der 68. Minute noch per Elfmeter. An der Sieglosigkeit im 3. Spiel unter Neo-Trainer Bruno Labbadia (zuvor 2 Remis) änderte dieses Tor aber nichts.