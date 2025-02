Per E-Mail teilen

Legende: 1. Tor für die «Skyblues» Omar Marmoush nach seinem Premierentreffer im ManCity-Dress. Imago/Offside Sports Photography

Premier League: Marmoush glänzt mit Hattrick

Omar Marmoush hat für Manchester City seine ersten Tore erzielt – und wie. Der ägyptische Stürmer, im Januar für rund 75 Millionen Euro von Frankfurt auf die Insel gewechselt, schoss Newcastle (mit Fabian Schär) beim 4:0 im Alleingang ab. Zwischen der 19. und 33. Minute traf Marmoush vor eigenem Anhang 3 Mal. Beim 1:0 profitierte er von zu hoch stehenden Gästen und einem genialen Pass von Ederson. Für den brasilianischen Goalie war es der insgesamt 6. Assist – Rekord für einen Torwart in der Premier League. Den 3. Sieg hintereinander feierte der Tabellenzweite Arsenal dank einem Doppelpack von Mikel Merino auswärts bei Leicester City.

LaLiga: Real Madrid nur mit Remis

Die «Königlichen» haben es zu Gast bei Osasuna verpasst, ihre Leaderposition zu festigen. Trotz einem frühen 1:0 durch den formstarken Kylian Mbappé (15.) – es war sein 7. Liga-Tor im Jahr 2025 – reichte es am Ende nur zu einem 1:1. Kurz vor der Pause kassierte Jude Bellingham nach einem Techtelmechtel mit dem Schiedsrichter die rote Karte. Als wäre das noch nicht genug, schenkten die Madrilenen Osasuna in der 58. Minute den Ausgleich via Elfmeter.

Resultate