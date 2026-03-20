Legende: Frühzeitiger, wenn auch unfreiwilliger Feierabend Harry Maguire bekommt die rote Karte gezeigt. Keystone/Andrew Matthews

Premier League: ManUnited lässt bei Bournemouth Federn

Manchester United hat es verpasst, in der 31. Runde seinen Champions-League-Platz weiter zu zementieren. Die «Red Devils» gingen in einer verrückten zweiten Halbzeit bei Bournemouth dank Bruno Fernandes (61./Pen.) und einem Eigentor (71.) zweimal in Führung. Das Heimteam kämpfte sich aber beide Male durch Ryan Christie (67.) und Junior Kroupi (81./Pen.) zurück. Unmittelbar vor dem Treffer zum 2:2-Endstand war ManUniteds Harry Maguire noch mit Rot vom Platz geflogen.

Serie A: Napoli reitet Erfolgswelle weiter

In Italien bleibt Napoli zumindest auf Tuchfühlung mit Leader Inter Mailand. Der amtierende Meister feierte beim 1:0 in Cagliari den 4. Sieg in Serie, zum 4. Mal mit nur einem Tor Unterschied. Für den einzigen Treffer der Partie zeichnete Scott McTominay bereits in der 2. Minute verantwortlich. Der Rückstand von Napoli auf Inter beträgt 6 Punkte, die «Nerazzurri» könnten am Sonntag mit einem Erfolg in Florenz den alten Vorsprung von 9 Zählern aber wiederherstellen.

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