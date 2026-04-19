Legende: Erzielt sein 5. Saisontor in der Liga Johan Manzambi (r.). Imago/Jan Huebner

Bundesliga: Manzambi trifft bei Sieg

5. Saisontor für Johan Manzambi: Der Schweizer eröffnete beim 2:1-Sieg seines SC Freiburg gegen Heidenheim das Skore. Auf den Ausgleich reagierten die Breisgauer, bei welchen auch Bruno Ogbus startete, durch Maximilian Eggestein (83.) spät mit dem Siegtor. Schlusslicht Heidenheim weist bei noch 4 verbliebenen Spielen auf den Relegationsplatz 7 Punkte Rückstand auf.

Ligue 1: Embolo mit 8. Saisontor

Nati-Stürmer Breel Embolo hat zum 2. Mal in den letzten 3 Partien für Stade Rennes getroffen. Nach seinem Tor bei Stade Brest vor 2 Wochen netzte der 29-Jährige auch auswärts bei Racing Strassburg ein. Embolo, der sein Team als Captain aufs Feld geführt hatte, markierte beim 3:0 gegen den Conference-League-Halbfinalisten das 2:0 (50.).

Premier League: Liverpool in extremis

In den letzten 5 Partien hatte Liverpool 4 Niederlagen kassiert. Nun folgte der Befreiungsschlag – in extremis. Im Merseyside Derby gegen Everton nickte Virgil van Dijk in der 100. Minute zum 2:1-Siegtreffer ein. Aufgrund einer Verletzung von Liverpools Goalie Giorgi Mamardaschwili, der vom Platz getragen werden musste, wurden 11 Minuten nachgespielt.

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