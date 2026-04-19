Legende: Erzielt sein 5. Saisontor in der Liga Johan Manzambi (r.). Imago/Jan Huebner

Bundesliga: Manzambi trifft bei Sieg

5. Saisontor für Johan Manzambi: Der Schweizer eröffnete beim 2:1-Sieg seines SC Freiburg gegen Heidenheim das Skore. Auf den Ausgleich reagierten die Breisgauer, bei welchen auch Bruno Ogbus startete, durch Maximilian Eggestein (83.) spät mit dem Siegtor.

Ligue 1: Embolo mit 8. Saisontor

Nati-Stürmer Breel Embolo hat zum 2. Mal in den letzten 3 Partien für Stade Rennes getroffen. Nach seinem Tor bei Stade Brest vor 2 Wochen netzte der 29-Jährige auch beim 3:0 bei Racing Strassburg ein. Das 2:0 war sein 8. Saisontor in der Ligue 1. Einen Ausrutscher leistete sich PSG. Zuhause gegen Lyon verlor der Leader 1:2 und hat nur noch einen Zähler Vorsprung auf Lens, das allerdings eine Partie mehr ausgetragen hat. Lyon rückte auf einen CL-Platz vor.

Premier League: Liverpool in extremis

In den letzten 5 Partien hatte Liverpool 4 Niederlagen kassiert. Nun folgte der Befreiungsschlag – in extremis. Im Merseyside Derby gegen Everton nickte Virgil van Dijk in der 100. Minute zum 2:1-Siegtreffer ein. Aufgrund einer Verletzung von Liverpools Goalie Giorgi Mamardaschwili, der vom Platz getragen werden musste, wurden 11 Minuten nachgespielt.

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