Fussball aus den Topligen Mbappé-Ersatz Garcia versenkt Betis – Inter wieder Leader

04.01.2026, 18:29

Fussballspieler im weissen Trikot mit Nummer 16 während eines Spiels.
Legende: Neues Jahr, neue Treffsicherheit Gonzalo Garcia war erstmals überhaupt in LaLiga erfolgreich – und das gleich dreifach. IMAGO Images/Shutterstock

LaLiga: Real siegt ohne Mbappé

Ohne den verletzten Superstar Kylian Mbappé, aber mit einem stark aufgelegten Vertreter hat Real Madrid den ersten Sieg des Jahres eingefahren – und Anschluss an den FC Barcelona gehalten. Gegen den Tabellensechsten Betis Sevilla gewannen die «Königlichen» mit 5:1. Mbappé-Ersatz Gonzalo Garcia erzielte beim Tordebüt gleich einen Hattrick. Bei den Gästen spielte Nati-Spieler Ricardo Rodriguez als Linksverteidiger durch.

Serie A: Inter schlägt Bologna

Inter Mailand hat am 18. Spieltag der Serie A einen Heimsieg über Bologna gefeiert. Das Team mit Yann Sommer und Manuel Akanji gewann souverän mit 3:1 und übernimmt damit wieder die Tabellenführung einen Punkt vor Stadtrivale AC Milan. Bei Bologna kam Remo Freuler nach zweimonatiger Verletzungspause in der Schlussphase zu seinem Comeback.

Ligue 1: PSG gewinnt Derby

Das Pariser Stadtderby wurde zur Beute von PSG. Désiré Doué und Ousmane Dembélé trafen beim 2:1 für den Favoriten. Zwischenzeitlich hatte Ex-St. Gallen-Stürmer Willem Geubbels per Penalty ausgleichen können. Das Derby der Stadtrivalen war auch speziell, weil die beiden Stadien nur 44 Meter auseinanderliegen.

